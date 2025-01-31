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НОВОСТИ

Венгрия хотела бы, чтобы ЕС отменил санкции против РФ — Орбан

11:32 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия хотела бы, чтобы санкции Евросоюза в отношении России были отменены, поскольку они наносят ущерб экономике всего сообщества. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth («Кошут»).

«Интерес Венгрии заключается в том, чтобы санкции [ЕС против РФ] были сняты, потому что за три года мы потеряли из-за них 19 млрд евро», — сказал он. Глава правительства отметил, что постоянно говорит об этом на встречах со своими коллегами из стран сообщества в Брюсселе.

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