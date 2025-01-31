В БРИКС не обсуждается создание общей валюты — Песков
15:00 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Речь о создании общей валюты в объединении БРИКС не велась и не ведется, обсуждается формирование общих инвестиционных платформ. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести в отношении стран — участниц БРИКС пошлины на уровне 100%, если те попытаются создать новую валюту или альтернативу американскому доллару. Как полагает американский лидер, у этой идеи «нет никаких шансов».
«В БРИКС не ведется речь о создании общей валюты. Не велась и не ведется. В БРИКС говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят осуществлять инвестиции в третьи страны, взаимные инвестиции и так далее», — пояснил пресс-секретарь президента России.
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