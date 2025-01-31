ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 270 военных и 2 танка

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки на курском направлении свыше 270 военных и 2 танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, семь боевых бронированных машин, 28 автомобилей, два миномета, пусковая установка РСЗО, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция ПВО, станция контрбатарейной борьбы, инженерная машина разграждения, а также четыре пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов», — сообщили в министерстве.