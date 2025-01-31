0
0
170
НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 270 военных и 2 танка

16:00 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за прошедшие сутки на курском направлении свыше 270 военных и 2 танка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 270 военнослужащих, уничтожены два танка, семь боевых бронированных машин, 28 автомобилей, два миномета, пусковая установка РСЗО, станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция ПВО, станция контрбатарейной борьбы, инженерная машина разграждения, а также четыре пункта управления БПЛА и два склада боеприпасов», — сообщили в министерстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 31.01.2025
Цена газа на бирже в Европе превысила $570 за 1 тыс. куб. м
0
30
17:00 31.01.2025
Планы по набору на военную службу по контракту в январе исполнены — Медведев
0
40
16:32 31.01.2025
Правительство РФ приступило к ревизии всего танкерного флота — вице-премьер Савельев
0
134
16:12 31.01.2025
Франция завершила вывод войск из Чада
0
162
15:32 31.01.2025
90 палестинских заключенных выйдут из тюрем 1 февраля в обмен на 3 заложников
0
224
15:12 31.01.2025
Двух подростков задержали за поджог 4 релейных шкафов на ж/д перегоне в Подмосковье
0
269
15:00 31.01.2025
В БРИКС не обсуждается создание общей валюты — Песков
0
294
14:32 31.01.2025
В Норвегии задержано судно с экипажем из РФ якобы за повреждение кабеля в Балтийском море
0
343
14:30 31.01.2025
«Роснефть» заняла лидирующую позицию в рейтинге RAEX в сфере устойчивого развития
0
267
14:12 31.01.2025
В украинской армии наступил «кризис дезертирства» — СМИ
0
378

Возврат к списку