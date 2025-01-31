Франция завершила вывод войск из Чада
16:12 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция официально передала ВС Чада военную базу Аджи Коссеи в Нджамене, таким образом завершив вывод своего контингента из этой страны. Об этом сообщил портал tchadinfos.
Ранее французские солдаты покинули базы в Файя-Ларжо и Абеше.
29 ноября 2024 года Чад объявил о прекращении действия оборонного соглашения с Францией и 20 декабря потребовал вывести всех военных с территории страны до 31 января 2025 года.
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