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НОВОСТИ

Франция завершила вывод войск из Чада

16:12 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция официально передала ВС Чада военную базу Аджи Коссеи в Нджамене, таким образом завершив вывод своего контингента из этой страны. Об этом сообщил портал tchadinfos.

Ранее французские солдаты покинули базы в Файя-Ларжо и Абеше.

29 ноября 2024 года Чад объявил о прекращении действия оборонного соглашения с Францией и 20 декабря потребовал вывести всех военных с территории страны до 31 января 2025 года.

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