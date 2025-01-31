Один из диспетчеров в день авиакатастрофы над Вашингтоном покинул смену раньше времени

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель управления воздушным движением на диспетчерской вышке в аэропорту имени Рональда Рейгана позволил одному из диспетчеров покинуть смену раньше времени. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Как отмечает телекомпания, обычно один диспетчер занимается вертолетами, второй — самолетами.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на предварительные выводы Федерального управления гражданской авиации США (FAA) сообщила 30 января, что в столичном аэропорту во время авиакатастрофы было недостаточно диспетчеров. В частности, сотрудник, который отвечал за контроль перемещения вертолетов близ аэропорта, одновременно инструктировал экипажи самолетов относительно взлета и посадки. Как правило, указывает издание, этот объем задач выполняют минимум два человека.

Вечером 29 января американский пассажирский самолет авиакомпании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск США столкнулись в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. Самолет выполнял рейс из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолета было по меньшей мере трое военнослужащих. На месте катастрофы обнаружены тела 40 погибших, власти не рассчитывают найти выживших.