0
0
0
НОВОСТИ

Один из диспетчеров в день авиакатастрофы над Вашингтоном покинул смену раньше времени

17:40 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель управления воздушным движением на диспетчерской вышке в аэропорту имени Рональда Рейгана позволил одному из диспетчеров покинуть смену раньше времени. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

Как отмечает телекомпания, обычно один диспетчер занимается вертолетами, второй — самолетами.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на предварительные выводы Федерального управления гражданской авиации США (FAA) сообщила 30 января, что в столичном аэропорту во время авиакатастрофы было недостаточно диспетчеров. В частности, сотрудник, который отвечал за контроль перемещения вертолетов близ аэропорта, одновременно инструктировал экипажи самолетов относительно взлета и посадки. Как правило, указывает издание, этот объем задач выполняют минимум два человека.

Вечером 29 января американский пассажирский самолет авиакомпании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск США столкнулись в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. Самолет выполнял рейс из штата Канзас, на его борту находились 60 пассажиров и 4 члена экипажа. На борту вертолета было по меньшей мере трое военнослужащих. На месте катастрофы обнаружены тела 40 погибших, власти не рассчитывают найти выживших.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 31.01.2025
Цена газа на бирже в Европе превысила $570 за 1 тыс. куб. м
0
245
17:00 31.01.2025
Планы по набору на военную службу по контракту в январе исполнены — Медведев
0
232
16:32 31.01.2025
Правительство РФ приступило к ревизии всего танкерного флота — вице-премьер Савельев
0
291
16:12 31.01.2025
Франция завершила вывод войск из Чада
0
280
16:00 31.01.2025
ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 270 военных и 2 танка
0
290
15:32 31.01.2025
90 палестинских заключенных выйдут из тюрем 1 февраля в обмен на 3 заложников
0
332
15:12 31.01.2025
Двух подростков задержали за поджог 4 релейных шкафов на ж/д перегоне в Подмосковье
0
382
15:00 31.01.2025
В БРИКС не обсуждается создание общей валюты — Песков
0
404
14:32 31.01.2025
В Норвегии задержано судно с экипажем из РФ якобы за повреждение кабеля в Балтийском море
0
447
14:30 31.01.2025
«Роснефть» заняла лидирующую позицию в рейтинге RAEX в сфере устойчивого развития
0
360

Возврат к списку