0
0
173
НОВОСТИ

1 мая может быть запущено авиасообщение между Абхазией и РФ

19:00 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регулярное авиасообщение между Абхазией и Россией может быть запущено с 1 мая, власти двух стран окажут соответствующую помощь аэропорту в Сухуме. Об этом в ходе совещания в аэропорту заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Организацию авиасообщения между Абхазией и РФ Кириенко обсудил с вице-президентом республики, руководителем координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Сухум Бадрой Гунбой. Как отметил Кириенко, аэропорт в ближайшее время сможет принять тестовый рейс.

«Ключевой вопрос — к сезону успеваем или не успеваем, у нас в сезон смогут отдыхающие прилететь непосредственно в Сухум или надо сложным маршрутом добираться по суше, — сказал Кириенко. — 1 мая старт регулярного сообщения. Для меня самое важное — понять, выдерживается ли срок, что для этого нужно, нужна ли какая-то дополнительная помощь или поддержка со стороны руководства Абхазии, нужно ли что-то со стороны органов власти России».


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:15 31.01.2025
На начало 2025 года численность населения РФ составила 146 млн - Росстат
0
184
17:40 31.01.2025
Один из диспетчеров в день авиакатастрофы над Вашингтоном покинул смену раньше времени
0
305
17:12 31.01.2025
Цена газа на бирже в Европе превысила $570 за 1 тыс. куб. м
0
404
17:00 31.01.2025
Планы по набору на военную службу по контракту в январе исполнены — Медведев
0
380
16:32 31.01.2025
Правительство РФ приступило к ревизии всего танкерного флота — вице-премьер Савельев
0
439
16:12 31.01.2025
Франция завершила вывод войск из Чада
0
397
16:00 31.01.2025
ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 270 военных и 2 танка
0
396
15:32 31.01.2025
90 палестинских заключенных выйдут из тюрем 1 февраля в обмен на 3 заложников
0
429
15:12 31.01.2025
Двух подростков задержали за поджог 4 релейных шкафов на ж/д перегоне в Подмосковье
0
485
15:00 31.01.2025
В БРИКС не обсуждается создание общей валюты — Песков
0
500

Возврат к списку