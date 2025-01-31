1 мая может быть запущено авиасообщение между Абхазией и РФ
19:00 31.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организацию авиасообщения между Абхазией и РФ Кириенко обсудил с вице-президентом республики, руководителем координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Сухум Бадрой Гунбой. Как отметил Кириенко, аэропорт в ближайшее время сможет принять тестовый рейс.
«Ключевой вопрос — к сезону успеваем или не успеваем, у нас в сезон смогут отдыхающие прилететь непосредственно в Сухум или надо сложным маршрутом добираться по суше, — сказал Кириенко. — 1 мая старт регулярного сообщения. Для меня самое важное — понять, выдерживается ли срок, что для этого нужно, нужна ли какая-то дополнительная помощь или поддержка со стороны руководства Абхазии, нужно ли что-то со стороны органов власти России».
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