1 мая может быть запущено авиасообщение между Абхазией и РФ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Регулярное авиасообщение между Абхазией и Россией может быть запущено с 1 мая, власти двух стран окажут соответствующую помощь аэропорту в Сухуме. Об этом в ходе совещания в аэропорту заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.



Организацию авиасообщения между Абхазией и РФ Кириенко обсудил с вице-президентом республики, руководителем координационного штаба по вопросам реконструкции и строительства аэропорта Сухум Бадрой Гунбой. Как отметил Кириенко, аэропорт в ближайшее время сможет принять тестовый рейс.



«Ключевой вопрос — к сезону успеваем или не успеваем, у нас в сезон смогут отдыхающие прилететь непосредственно в Сухум или надо сложным маршрутом добираться по суше, — сказал Кириенко. — 1 мая старт регулярного сообщения. Для меня самое важное — понять, выдерживается ли срок, что для этого нужно, нужна ли какая-то дополнительная помощь или поддержка со стороны руководства Абхазии, нужно ли что-то со стороны органов власти России».





