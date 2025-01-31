Из-за мобилизации сельское хозяйство Украины лишилось более 1 млн рабочих рук

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производители сельскохозяйственной продукции Украины из-за мобилизации лишились более миллиона рабочих рук, что составляет половину от уровня до начала конфликта. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.



«На сегодняшний день, наверное, более миллиона людей не хватает в аграрном секторе из-за мобилизации», — сказал он в эфире телеканала «Рада». «Я думаю, больше половины», — добавил Марчук, отвечая на вопрос, сколько в процентном соотношении составляет озвученная цифра.



По словам зампредседателя совета, занятые в сельском хозяйстве украинцы стали «первыми мобилизованными» с марта 2022 года. «Когда есть возможность бронирования, бронируют только 50%, и с каждого будущего бронирования эти 50% уменьшаются еще на 50%», — продолжал он. Сейчас нехватка рук в секторе перекрывается за счет найма женщин для выполнения физической работы, которая раньше была прерогативой мужчин. «Так что недостаток людей очень большой», — заключил Марчук.







