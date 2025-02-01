Трамп заявил, что США и Россия ведут «очень серьезные обсуждения» украинского вопроса

09:00 Источник: Интерфакс

Американская сторона контактирует с российской по поводу урегулирования ситуации на Украине, заявил президент США Дональд Трамп.

"Все, что я могу сделать, чтобы остановить войну, я сделаю. У нас уже идут обсуждения", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. "У нас идут очень серьезные обсуждения с Россией", - отметил он, не уточнив, на каком уровне проходят эти контакты.