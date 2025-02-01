Власти США подтвердили гибель граждан России в авиакатастрофе в Вашингтоне

09:10 Источник: Интерфакс

Госдеп США подтвердил данные о погибших в авиакатастрофе россиянах Евгении Шишковой, Вадиме Наумове и Инне Волянской, сообщает посольство РФ в Вашингтоне.

"Госдепартамент США официально подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе, произошедшей 29 января в небе над Вашингтоном при столкновении военного вертолета с пассажирским самолетом, были наши соотечественники: чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, фигуристка Инна Волянская", - говорится в телеграм-канале посольства.

Отмечается, что они постоянно проживали в США и работали в качестве тренеров в американских клубах по фигурному катанию.