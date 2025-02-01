Авиация, артиллерия и ракетные войска ВС РФ нанесли удар по аэродромам ВСУ и пунктам подготовки дронов – МО РФ

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ в течение суток поразили инфраструктуру военных аэродромов, а также места хранения и подготовки к запуску украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении. Кроме того, была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 156 районах.