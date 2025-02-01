ФРГ надо рассмотреть возможность производства собственного газа, вместо покупки дорогого топлива в США – премьер Баварии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер выступил за кардинальные изменения в энергетической политике Германии, в частности, за строительство новых газовых электростанций и изучение возможности добычи газа внутри страны.

«Германии следует построить новые газовые электростанции и рассмотреть возможность производства собственного газа, вместо того чтобы зависеть от дорогостоящего газа из США, добываемого методом гидравлического разрыва пласта. Более того, без ядерной энергетики невозможно будет поддерживать промышленное процветание», — заявил Зёдер в интервью газете Handelsblatt.