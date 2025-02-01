В Приднестровье прекращаются веерные отключения электричества

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Веерные отключения электроэнергии в Приднестровье прекратятся уже с 1 февраля после решения правительства Молдавии начать поставки газа в непризнанную республику. Об этом информирует министерство экономического развития Приднестровья.

«С сегодняшнего дня веерные отключения электроэнергии в Приднестровье производиться не будут», — говорится в телеграм-канале министерства.