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В Приднестровье прекращаются веерные отключения электричества

15:50 01.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Веерные отключения электроэнергии в Приднестровье прекратятся уже с 1 февраля после решения правительства Молдавии начать поставки газа в непризнанную республику. Об этом информирует министерство экономического развития Приднестровья.

«С сегодняшнего дня веерные отключения электроэнергии в Приднестровье производиться не будут», — говорится в телеграм-канале министерства.

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