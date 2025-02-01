0
0
195
НОВОСТИ

Глава непризнанного Приднестровья выразил Еврокомиссии благодарность за помощь в преодолении энергокризиса

18:15 01.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приднестровье согласно с вариантом помощи с поставками газа, который предложил Евросоюз для преодоления энергетического кризиса. Об этом заявил на пресс-конференции президент непризнанной республики Вадим Красносельский, комментируя сообщение правительства Молдавии о поставках газа за счет средств из гранта ЕС.

«Я, конечно, благодарен Европейской комиссии и тем должностным лицам, кто не остался в стороне и готов помочь приднестровскому народу в преодолении данного энергетического кризиса. И мы не отказались от этой помощи. Это было бы, наверное, бессовестно перед народом — отказываться от помощи, которая предлагается в столь сложное время. После заявления премьер-министра Молдавии Дорина Речана стало понятно, что и куда будет поставляться. Нас это вполне устраивает „, — сказал глава Приднестровья. По его словам, в Кишиневе состоялось решение специальной комиссии, которая разрешает сделку по поставке газа в Приднестровье. Газ будет поставлять молдавская государственная компания „Энергоком“.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 01.02.2025
Газ для Приднестровья будет приобретаться за деньги РФ и поставляться через Венгрию - Красносельский
0
24
17:00 01.02.2025
Россия нарастила поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» до рекордных объемов
0
320
16:00 01.02.2025
ФРГ надо рассмотреть возможность производства собственного газа, вместо покупки дорогого топлива в США – премьер Баварии
0
426
15:50 01.02.2025
В Приднестровье прекращаются веерные отключения электричества
0
411
13:45 01.02.2025
Между Минобороны Украины и Агентством оборонных закупок произошел раскол - WP
0
783
12:30 01.02.2025
Авиация, артиллерия и ракетные войска ВС РФ нанесли удар по аэродромам ВСУ и пунктам подготовки дронов – МО РФ
0
700
10:30 01.02.2025
Двое заложников, отпущенные из Газы, вернулись в Израиль - ЦАХАЛ
0
768
09:22 01.02.2025
По итогам января средняя цена на газ в Европе превысила 500 долл за 1 тыс. кубометров
0
835
09:20 01.02.2025
Такер Карлсон: Зеленский чрезвычайно непопулярен, потому что он лакей западных сил, продавший свою страну
0
993
09:10 01.02.2025
Власти США подтвердили гибель граждан России в авиакатастрофе в Вашингтоне
0
830

Возврат к списку