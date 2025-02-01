Глава непризнанного Приднестровья выразил Еврокомиссии благодарность за помощь в преодолении энергокризиса

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приднестровье согласно с вариантом помощи с поставками газа, который предложил Евросоюз для преодоления энергетического кризиса. Об этом заявил на пресс-конференции президент непризнанной республики Вадим Красносельский, комментируя сообщение правительства Молдавии о поставках газа за счет средств из гранта ЕС.

«Я, конечно, благодарен Европейской комиссии и тем должностным лицам, кто не остался в стороне и готов помочь приднестровскому народу в преодолении данного энергетического кризиса. И мы не отказались от этой помощи. Это было бы, наверное, бессовестно перед народом — отказываться от помощи, которая предлагается в столь сложное время. После заявления премьер-министра Молдавии Дорина Речана стало понятно, что и куда будет поставляться. Нас это вполне устраивает „, — сказал глава Приднестровья. По его словам, в Кишиневе состоялось решение специальной комиссии, которая разрешает сделку по поставке газа в Приднестровье. Газ будет поставлять молдавская государственная компания „Энергоком“.