Газ для Приднестровья будет приобретаться за деньги РФ и поставляться через Венгрию - Красносельский

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Приднестровья Вадим Красносельский выразил благодарность России за помощь в выходе из энергетического кризиса, который был вызван прекращением транзита российского газа по территории Украины. Он рассказал на пресс-конференции о достигнутых в ходе визита в Москву договоренностях по получению кредита для закупок газа на европейских площадках.

«Российским коллегам, тем, кто работал и работает над организацией нормальных и долговременных поставок газа в Приднестровье, — благодарность», — сказал Красносельский.

Лидер Приднестровья сообщил, что газ будет приобретаться на российские средства и поставляться через венгерские компании.