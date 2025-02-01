Газ для Приднестровья будет приобретаться за деньги РФ и поставляться через Венгрию - Красносельский
19:20 01.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Приднестровья Вадим Красносельский выразил благодарность России за помощь в выходе из энергетического кризиса, который был вызван прекращением транзита российского газа по территории Украины. Он рассказал на пресс-конференции о достигнутых в ходе визита в Москву договоренностях по получению кредита для закупок газа на европейских площадках.
«Российским коллегам, тем, кто работал и работает над организацией нормальных и долговременных поставок газа в Приднестровье, — благодарность», — сказал Красносельский.
Лидер Приднестровья сообщил, что газ будет приобретаться на российские средства и поставляться через венгерские компании.
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