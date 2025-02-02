Команде Илона Маска предоставлен доступ к платежной системе США для контроля расходов
09:00 02.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр финансов США Скотт Бессент предоставил команде Илона Маска доступ к федеральной платежной системе для мониторинга и ограничения государственных расходов. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times со ссылкой на источники.
По их данным, доступ к системе, обрабатывающей информацию о платежах на сумму более чем $5 трлн в год, получили сотрудники ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) под руководством Маска. DOGE уже требует доступа к данным других ведомств, но контроль над платежами Минфина — ключевой инструмент. Система хранит персональные данные миллионов граждан, что усиливает опасность конфликта интересов: частные компании Маска конкурируют с получателями государственных средств.
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