США вводят пошлины на экспорт из Китая, Мексики и Канады – Указ Трампа
09:10 02.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США вводят пошлины на энергоресурсы из Канады в размере 10%, на другие товары — 25%. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.Также пошлины размером 25% вводятся в отношении импорта из Мексики и 10%в отношении импорта из Китая.
Как говорится в тексте исполнительного указа, пошлины будут применяться в отношении товаров из Канады, которые будут ввезены для потребления или изъяты со склада для потребления, начиная с 4 февраля 2025 года. Исключение составят товары, которые были погружены на судно в порту погрузки или находились в пути на конечном виде транспорта перед ввозом в США до 1 февраля 2025 года.
«Сегодня я ввел пошлины размером 25% в отношении импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов), а также дополнительные тарифы размером 10% в отношении Китая», — написал в субботу американский лидер в социальной сети Truth Social.
«Это было сделано <…> из-за серьезной угрозы со стороны незаконных мигрантов и смертоносных наркотиков, которые убивают наших граждан, включая фентанил. Мы должны защищать американцев, и моя обязанность как президента — обеспечивать безопасность всех нас», — указал Трамп.
Власти США могут увеличить или расширить пошлины в отношении товаров из Канады в случае ответных мер Оттавы. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Белого дома.
«Если Канада примет ответные меры против Соединенных Штатов в виде импортных пошлин на американский экспорт в Канаду или аналогичных мер, в ответ на это действие президент [США Дональд Трамп] может увеличить или расширить масштаб пошлин, введенных в соответствии с этим указом», — говорится в документе.
НОВОСТИ
- 09:40 02.02.2025
- МО РФ сообщило о нанесении удара ВСУ по интернату в городе Суджа Курской области
- 09:40 02.02.2025
- Ведомство Маска DOGE обнаружило, что Минфин США одобрял платежи в адрес мошенников и террористов
- 09:30 02.02.2025
- Мексика примет тарифные и нетарифные меры в отношении США в защиту своих интересов – президент Шейнбаум
- 09:25 02.02.2025
- Китай выразил резкое недовольство и протест на введение США дополнительных пошлин на товары из КНР
- 09:20 02.02.2025
- Канада вводит ответные меры на экспортные пошлины со стороны США
- 09:00 02.02.2025
- Команде Илона Маска предоставлен доступ к платежной системе США для контроля расходов
- 21:00 01.02.2025
- Спецпосланник Трампа Келлог высказался по теме проведения выборов в Украине
- 19:20 01.02.2025
- Газ для Приднестровья будет приобретаться за деньги РФ и поставляться через Венгрию - Красносельский
- 18:15 01.02.2025
- Глава непризнанного Приднестровья выразил Еврокомиссии благодарность за помощь в преодолении энергокризиса
- 17:00 01.02.2025
- Россия нарастила поставки газа в Европу по «Турецкому потоку» до рекордных объемов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать