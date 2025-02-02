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США вводят пошлины на экспорт из Китая, Мексики и Канады – Указ Трампа

09:10 02.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США вводят пошлины на энергоресурсы из Канады в размере 10%, на другие товары — 25%. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.Также пошлины размером 25% вводятся в отношении импорта из Мексики и 10%в отношении импорта из Китая.

Как говорится в тексте исполнительного указа, пошлины будут применяться в отношении товаров из Канады, которые будут ввезены для потребления или изъяты со склада для потребления, начиная с 4 февраля 2025 года. Исключение составят товары, которые были погружены на судно в порту погрузки или находились в пути на конечном виде транспорта перед ввозом в США до 1 февраля 2025 года.

«Сегодня я ввел пошлины размером 25% в отношении импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов), а также дополнительные тарифы размером 10% в отношении Китая», — написал в субботу американский лидер в социальной сети Truth Social.

«Это было сделано <…> из-за серьезной угрозы со стороны незаконных мигрантов и смертоносных наркотиков, которые убивают наших граждан, включая фентанил. Мы должны защищать американцев, и моя обязанность как президента — обеспечивать безопасность всех нас», — указал Трамп.

Власти США могут увеличить или расширить пошлины в отношении товаров из Канады в случае ответных мер Оттавы. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Белого дома.

«Если Канада примет ответные меры против Соединенных Штатов в виде импортных пошлин на американский экспорт в Канаду или аналогичных мер, в ответ на это действие президент [США Дональд Трамп] может увеличить или расширить масштаб пошлин, введенных в соответствии с этим указом», — говорится в документе.


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