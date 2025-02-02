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НОВОСТИ

Китай выразил резкое недовольство и протест на введение США дополнительных пошлин на товары из КНР

09:25 02.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство коммерции КНР завило в воскресенье, что введение США дополнительно 10-процетной пошлины на ввозимые китайские товары серьезно нарушает правила ВТО и не только не способствует решению собственных проблем, но и нарушает нормальное экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами.

"Китай выражает резкое недовольство и решительный протест", - говорится в заявлении ведомства.

В министерстве предупредили, что Китай подаст иск в ВТО и примет соответствующие контрмеры для защиты своих прав и интересов.

Министерство отметило, что Китай надеется на то, что США будут рассматривать и решать свои собственные проблемы с фентанилом и другие проблемы объективно и рационально, а не угрожать другим странам тарифами.

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