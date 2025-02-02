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CNN: Прекращение огня на Украине может обернуться для украинских военных катастрофой

12:20 02.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) не верят в возможность достижения прекращения огня в нынешних условиях. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на украинских военных.

«Шансы на прекращение огня только 30%. Потому что ситуация на фронте не указывает на перемирие. Все очень сложно», — приводит CNN слова одного из военнослужащих ВСУ. Другой украинский военный отметил, что Россия «выигрывает, занимает территории». «А нам по большому счету даже нечего сказать», — добавил он.

CNN отмечает, что прекращение огня на Украине может обернуться для украинских военных катастрофой. «Если сейчас будет прекращение огня, нам будет только хуже», — сказал телеканалу командир одного из батальонов ВСУ.

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