Политики ЕС «реально вмешивались в политическую жизнь, предвыборные процессы США» - Путин
13:30 02.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейские политики в противодействии избранию президентом США Дональда Трампа активно вмешивались в американские политические процессы. Теперь же они пребывают в растерянности, отметил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
«Сейчас идет какая-то возня между европейским политическими элитами и вновь избранным президентом Трампом. Что-то изменилось, что ли, со времен [администрации прошлого президента Джо] Байдена? Да ничего не изменилось, — отметил Путин. — Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене. Просто им Трамп не нравится, и они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь, предвыборные процессы Соединенных Штатов».
«А потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл», — добавил президент РФ.
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