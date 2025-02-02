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Политики ЕС «реально вмешивались в политическую жизнь, предвыборные процессы США» - Путин

13:30 02.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские политики в противодействии избранию президентом США Дональда Трампа активно вмешивались в американские политические процессы. Теперь же они пребывают в растерянности, отметил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Сейчас идет какая-то возня между европейским политическими элитами и вновь избранным президентом Трампом. Что-то изменилось, что ли, со времен [администрации прошлого президента Джо] Байдена? Да ничего не изменилось, — отметил Путин. — Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене. Просто им Трамп не нравится, и они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь, предвыборные процессы Соединенных Штатов».

«А потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл», — добавил президент РФ.

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