Судебно-химическая экспертиза подтвердила смерть 4 детей под Красноярском от инсектицидов
09:20 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судебно-химическая экспертиза Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России подтвердила, что смерть четырех детей из поселка Красная Сопка в Красноярском крае произошла от острого отравления инсектицидами. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«В рамках расследования уголовного дела о гибели детей в Назаровском районе получены результаты судебно-химической экспертизы, проведенной ФГБУ „Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России“. <…> Согласно заключению экспертов, смерть четверых детей наступила в результате острого отравления деструктивным ядом (инсектицидами) системного действия», — сообщили в ведомстве.
По данным СК, согласно заключению экспертов, в биологических объектах детей, представленных на экспертизу, обнаружены компоненты инсектицидного средства. «Выводы судебно-химической экспертизы не противоречат выводам комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведенной КГБУЗ „Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы“. <…> С учетом собранных в ходе следствия доказательств и проведенных экспертиз следствием установлено, что причиной гибели детей является попадание компонентов инсектицидного средства в организм детей. <…> В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на завершение расследования уголовного дела», — пояснили в ведомстве.
В конце сентября 2024 года стало известно, что в поселке Красная Сопка в Назаровском районе Красноярского края в результате отравления погибли четверо детей. Их родители также попали в больницу с отравлением. Мать детей была на позднем сроке беременности. В ноябре 2024 года женщина родила здорового мальчика в перинатальном центре в Ачинске, семья вернулась в дом, где произошла трагедия.
Следствие изначально рассматривало две основные версии произошедшего: употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля. В декабре 2024 года отцу детей было предъявлено обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Экспертиза показала, что причиной гибели детей стало попадание компонентов инсектицидного средства (дихлофоса) в организм детей. Накануне гибели глава семьи обрабатывал дом дихлофосом от насекомых.
2 февраля стало известно, что у семьи по неизвестной причине умер грудной ребенок, рожденный уже после трагедии.
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