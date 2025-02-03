Опасная погода и понижение температуры ожидаются на юге России в начале недели — Вильфанд

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный дождь, мокрый снег и ветер до 20 м/с ожидается в регионах юга европейской части России, также произойдет понижение температуры. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«3 и 4 февраля в Краснодарском крае ожидается комплекс неблагоприятных явлений: очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, на побережье гроза, ветер до 20 м/с, сильное налипание мокрого снега и гололедно-изморозивое отложение. Видимость будет ухудшаться, будет затруднено движение самолетов», — сказал он.

Сложная и опасная погода прогнозируется и в Крыму, в это же время на полуострове ожидаются сильные осадки в виде дождя мокрого снега, который будет переходить в снег.

5 февраля на юге европейской России понизится температура: ночью значения будут в диапазоне от минус 6 до минус 1 градуса, днем прогнозируется от минус 1 до плюс 4 градусов, на самом юге Краснодарского края — до плюс 5 градусов.