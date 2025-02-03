На создание студенческих кампусов предусмотрено около 670 млрд руб. — Чернышенко

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 670 млрд руб. предусмотрено в России на создание студенческих кампусов мирового уровня, из них свыше 240 млрд руб. — это внебюджетные средства. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Всего на создание кампусов предусмотрено порядка 670 миллиардов рублей и, как вы (премьер-министр РФ — прим. ТАСС) отметили, из них более 240 миллиардов [рублей] — это внебюджетные средства», — сказал он.