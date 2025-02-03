На создание студенческих кампусов предусмотрено около 670 млрд руб. — Чернышенко
11:05 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 670 млрд руб. предусмотрено в России на создание студенческих кампусов мирового уровня, из них свыше 240 млрд руб. — это внебюджетные средства. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Всего на создание кампусов предусмотрено порядка 670 миллиардов рублей и, как вы (премьер-министр РФ — прим. ТАСС) отметили, из них более 240 миллиардов [рублей] — это внебюджетные средства», — сказал он.
НОВОСТИ
- 11:00 03.02.2025
- Один человек погиб, четверо пострадали из-за хлопка в ЖК «Алые паруса» в Москве
- 10:32 03.02.2025
- Маск сообщил о проведении ликвидации Агентства по международному развитию США
- 10:20 03.02.2025
- Над акваторией Каспийского моря уничтожен украинский БПЛА
- 10:05 03.02.2025
- Хакеры взломали личную электронную почту Стармера — The Times
- 10:00 03.02.2025
- Опасная погода и понижение температуры ожидаются на юге России в начале недели — Вильфанд
- 09:32 03.02.2025
- Новые власти Сирии просят помощи у Турции для защиты границы с Израилем — СМИ
- 09:20 03.02.2025
- Судебно-химическая экспертиза подтвердила смерть 4 детей под Красноярском от инсектицидов
- 09:05 03.02.2025
- У США запланированы контакты с Россией и Украиной — Трамп
- 09:00 03.02.2025
- Силы ПВО сбили 70 украинских БПЛА над регионами России
- 21:00 02.02.2025
- Канада, Мексика и Китай могут без пошлин производить товары в США - Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать