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На создание студенческих кампусов предусмотрено около 670 млрд руб. — Чернышенко

11:05 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 670 млрд руб. предусмотрено в России на создание студенческих кампусов мирового уровня, из них свыше 240 млрд руб. — это внебюджетные средства. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Всего на создание кампусов предусмотрено порядка 670 миллиардов рублей и, как вы (премьер-министр РФ — прим. ТАСС) отметили, из них более 240 миллиардов [рублей] — это внебюджетные средства», — сказал он.

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