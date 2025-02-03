На учениях в Белоруссии будут апробированы новые способы применения ударных БПЛА

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые способы применения разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов будут апробированы в ходе проверки боеготовности Вооруженных сил Белоруссии. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин.

«Одна из особенностей данной проверки — апробация новых способов поддержки действий сухопутных войск разведывательными и ударными беспилотными авиационными комплексами», — отметил глава Минобороны, слова которого приводит пресс-служба ведомства.