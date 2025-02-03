На учениях в Белоруссии будут апробированы новые способы применения ударных БПЛА
11:20 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые способы применения разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов будут апробированы в ходе проверки боеготовности Вооруженных сил Белоруссии. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин.
«Одна из особенностей данной проверки — апробация новых способов поддержки действий сухопутных войск разведывательными и ударными беспилотными авиационными комплексами», — отметил глава Минобороны, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
НОВОСТИ
- 12:20 03.02.2025
- ЕС выделил Украине помощь на 134 млрд евро и должен помогать больше — Каллас
- 12:05 03.02.2025
- Товарооборот РФ и Индии за 10 месяцев 2024 года вырос на 15% — Володин
- 12:00 03.02.2025
- Больше половины россиян считают РФ одной из ведущих технологических стран
- 11:32 03.02.2025
- Причиной инцидента в ЖК «Алые паруса» стал взрыв неустановленного устройства
- 11:05 03.02.2025
- На создание студенческих кампусов предусмотрено около 670 млрд руб. — Чернышенко
- 11:00 03.02.2025
- Один человек погиб, четверо пострадали из-за хлопка в ЖК «Алые паруса» в Москве
- 10:32 03.02.2025
- Маск сообщил о проведении ликвидации Агентства по международному развитию США
- 10:20 03.02.2025
- Над акваторией Каспийского моря уничтожен украинский БПЛА
- 10:05 03.02.2025
- Хакеры взломали личную электронную почту Стармера — The Times
- 10:00 03.02.2025
- Опасная погода и понижение температуры ожидаются на юге России в начале недели — Вильфанд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать