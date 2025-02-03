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Причиной инцидента в ЖК «Алые паруса» стал взрыв неустановленного устройства

11:32 03.02.2025

Взрыв неустановленного устройства стал причиной инцидента в ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В лифтовом помещении взорвалось неустановленное устройство. Сейчас на месте работают взрывотехники», — сказал собеседник агентства.

Покушение на убийство является целью взрыва, который произошел в ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Целью взрыва в ЖК „Алые паруса“ было покушение на убийство. Кто его организовал, устанавливается», — сказал собеседник агентства.

Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский, по предварительным данным, погиб в результате взрыва в жилом комплексе "Алые паруса" на северо-западе Москвы, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

По данным из отрытых источников, Саркисян возглавлял Федерацию бокса ДНР и являлся основателем одного из добровольческих батальонов в зоне СВО.

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