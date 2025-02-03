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НОВОСТИ

Больше половины россиян считают РФ одной из ведущих технологических стран

12:00 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины (65%) участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), считают Россию одной из ведущих технологических стран. Исследование опубликовано на сайте центра.

«Последние четыре года отмечены улучшением общественного восприятия России как глобального технологического лидера: доля россиян, готовых отнести страну к числу ведущих технологических стран мира, выросла за рассматриваемый период с 55% до 65%», — говорится в сообщении.

Топ-3 сфер, в которых Россия лидирует уже сегодня, по мнению респондентов, это военные технологии (55%), атомная энергетика (52%) и космические технологии (37%).

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