Деньги США для Киева осели в карманах воров, расследование ничего не даст — Медведев
13:05 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выделенные Вашингтоном средства для Киева осели в карманах «ворья всех мастей» и на Украине, и в США. Расследование использования этих средств ничего не даст, уверен зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, свою позицию он объяснил в телеграм-канале.
Медведев напомнил о заявлении Владимира Зеленского о том, что $100 млрд американских средств якобы не дошли до Киева. «Это, конечно, наглое и циничное вранье. Сотка разошлась по карманам ворья всех мастей от Вашингтона до Киева. Это бабло сосали глубокие глотки в американских Минобороны, ЦРУ и на предприятиях ВПК. Причем, ввиду объемов выделенного, долго и с нескрываемым удовольствием, — написал зампред СБ РФ. — Распил продолжился в Киеве: тырили миллиардами и сами деньги, и купленное на них оружие, которое теперь находят в разных частях света».
«Что дальше? А ничего. Воры помилуют сами себя, — заключил Медведев. — И даже наивные, но не могущие не вызывать уважения попытки [главы ведомства по повышению эффективности американского правительства (DOGE)] Илона [Маска] расследовать идеологическое воровство в USAID, как и коррупцию на помощи Украине, ничем не закончатся».
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