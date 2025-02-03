13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лондон остается апологетом затягивания российско-украинского конфликта до последнего украинца, но динамика на земле не в пользу Киева. Британия продолжает навязывать партнерам в Евросоюзе (ЕС) конфронтационную линию против РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера призвать на саммите лидеров ЕС к усилению санкций против Москвы, представитель Кремля назвал это «достаточно последовательной позицией британского руководства».

«Британцы по-прежнему, судя по всему, являются апологетами идеи о том, что Украина должна воевать до последнего украинца. Реальность на земле говорит о том, что динамика вовсе не в пользу киевского режима. Это признают также многие западные представители и эксперты, в том числе Западной Европы, — указал пресс-секретарь российского лидера. — Да, нам хорошо известно, что Британия среди тех стран, которые навязывают вот эту конфронтационную линию своим партнерам по европейским делам».