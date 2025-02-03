0
0
133
НОВОСТИ

ЕС готовится к возможной торговой войне с США, победителем выйдет Китай — Каллас

13:32 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз готовится к возможной торговой войне с США, которые могут ввести пошлины на европейские товары. Победителем в этой ситуации станет Китай, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по прибытии на неформальный саммит сообщества в Брюсселе.

«Мы слушали внимательно, и мы готовимся с нашей стороны. Но понятно, что нет победителей в торговой войне. Если ЕС и США начнут торговую войну, то единственный, кто будет смеяться, — это Китай», — сказала она.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 03.02.2025
Песков заявил о нежелании РФ вмешиваться в торговые войны США с другими странами
0
42
13:20 03.02.2025
Динамика на земле не в пользу Киева — Песков о подходе Лондона к конфликту на Украине
0
145
13:05 03.02.2025
Деньги США для Киева осели в карманах воров, расследование ничего не даст — Медведев
0
166
13:00 03.02.2025
В Москве на ВДНХ произошел пожар в павильоне, где расположен музей славянской письменности
0
169
12:32 03.02.2025
Глава Федерации бокса ДНР Саркисян получил тяжелые ранения при взрыве в ЖК «Алые паруса»
0
254
12:20 03.02.2025
ЕС выделил Украине помощь на 134 млрд евро и должен помогать больше — Каллас
0
264
12:05 03.02.2025
Товарооборот РФ и Индии за 10 месяцев 2024 года вырос на 15% — Володин
0
251
12:00 03.02.2025
Больше половины россиян считают РФ одной из ведущих технологических стран
0
270
11:32 03.02.2025
Причиной инцидента в ЖК «Алые паруса» стал взрыв неустановленного устройства
0
276
11:20 03.02.2025
На учениях в Белоруссии будут апробированы новые способы применения ударных БПЛА
0
287

Возврат к списку