ЕС готовится к возможной торговой войне с США, победителем выйдет Китай — Каллас
13:32 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз готовится к возможной торговой войне с США, которые могут ввести пошлины на европейские товары. Победителем в этой ситуации станет Китай, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по прибытии на неформальный саммит сообщества в Брюсселе.
«Мы слушали внимательно, и мы готовимся с нашей стороны. Но понятно, что нет победителей в торговой войне. Если ЕС и США начнут торговую войну, то единственный, кто будет смеяться, — это Китай», — сказала она.
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