Песков заявил о нежелании РФ вмешиваться в торговые войны США с другими странами
14:00 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия не желает как-то ассоциироваться с торговым противостоянием США, Канады, Мексики и КНР. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, отвечая на вопрос ТАСС.
«Там много своих напряженностей. Поэтому у нас нет ни малейшего желания каким-то образом с этим всем ассоциироваться и как-то это оценивать. Пусть разбираются те страны, которые принимают участие в этом процессе», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле анонсированные США высокие таможенные пошлины на товары из Канады, Мексики, Китая элементом торговой войны, не опасаются ли, что это прямо или косвенно затронет Россию.
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