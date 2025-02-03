Песков заявил о нежелании РФ вмешиваться в торговые войны США с другими странами

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не желает как-то ассоциироваться с торговым противостоянием США, Канады, Мексики и КНР. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, отвечая на вопрос ТАСС.

«Там много своих напряженностей. Поэтому у нас нет ни малейшего желания каким-то образом с этим всем ассоциироваться и как-то это оценивать. Пусть разбираются те страны, которые принимают участие в этом процессе», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле анонсированные США высокие таможенные пошлины на товары из Канады, Мексики, Китая элементом торговой войны, не опасаются ли, что это прямо или косвенно затронет Россию.