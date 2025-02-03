В Кремле считают важными заявления США о необходимости выборов на Украине
15:00 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Идея о необходимости скорого проведения выборов на Украине, озвученная спецпосланником президента США Китом Келлогом, очень важна, хотя она и не по душе Владимиру Зеленскому. Так дискуссию по этой теме прокомментировал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, мы видели эти заявления. И того, и другого. Вы знаете юридические реалии киевского режима. Де-юре полномочия президента Зеленского закончены. И де-юре ситуация такова, о чем уже неоднократно — достаточно подробно — говорил президент [России Владимир] Путин», — напомнил он.
Песков отметил, что это «никто не может оспорить, потому что это абсолютно очевидная юридическая реальность» на Украине. «Поэтому, конечно, сама идея проведения выборов на Украине с точки зрения легитимизации руководства <…> важная. Но понятно, что руководителю киевского режима она не совсем по душе», — констатировал представитель Кремля. Он напомнил заявления Путина о том, что легитимизация необходима с точки зрения юридической фиксации каких-либо договоренностей по урегулированию конфликта.
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