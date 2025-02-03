Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 210 военных

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на курском направлении до 210 военных, 2 бронетранспортера и 9 боевых бронемашин. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, уничтожены 2 боевые машины пехоты, 2 бронетранспортера, 9 боевых бронированных машин, 9 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, 4 миномета и склад боеприпасов», — сообщили в ведомстве.