Введение Трампом пошлин вызвало резкое падение рынков — Bloomberg

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение президентом США Дональдом Трампом пошлин против Канады, Китая и Мексики вызвало падение рынков, передает агентство Bloomberg.

Оно отмечает, что данный шаг может серьезно ударить по экономике США и привести к росту цен для потребителей. На фоне этого индекс доллара вырос на 1%, а мировые фондовые рынки резко пошли вниз. Канадский доллар упал до минимального уровня с 2003 года. Криптовалюты также оказались под давлением — курс Ethereum обрушился на 11%, поскольку инвесторы начали массово выходить из рискованных активов.

По оценке аналитиков Goldman Sachs Group, существует риск падения фондового рынка США на 5% из-за ухудшения корпоративных прибылей. В RBC Capital Markets прогнозируют возможное снижение на 5-10%.

Также энергетические рынки отреагировали на решение Трампа ростом цен. Пошлины могут привести к удорожанию топлива для американских потребителей и сбоям в цепочках поставок. Фьючерсы на бензин в Нью-Йорке взлетели на 6,2%, а стоимость нефти West Texas Intermediate (WTI) выросла на 2%.