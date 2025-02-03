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Газа из помощи ЕС Приднестровью хватит на 10 дней — Красносельский

18:40 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газа из помощи Евросоюза Приднестровью хватит на 10 дней, огромная работа по выходу из энергетического кризиса впереди. Об этом заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский на заседании оперативного штаба, комментируя начавшиеся в минувшие выходные поставки газа в непризнанную республику в счет помощи Брюсселя.

«Впереди нас ждет огромная работа, этот газ на 10 дней. Надо выходить на заключение контрактных обязательств с компаниями, которые нам будут поставлять газ. Мы будем его оплачивать от того кредита, который предоставляет Российская Федерация. Это вопрос тоже непростой, надо постоянно быть в работе, чтобы мы плавно перетекли в следующий этап теплоснабжения Приднестровья», — сказал Красносельский.

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