Путин поручил выделить землю для строительства приютов для животных

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ и руководство российских регионов должны обеспечить выделение социальным некоммерческим организациям земельных участков для строительства приютов для животных. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, перечень публикует сайт Кремля.

К 1 июля поручено «обеспечить возможность предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства, реконструкции зданий и сооружений, в которых размещаются приюты для животных».

Также кабмину и регионам поручено «разработать дополнительные меры поддержки, направленные на создание и функционирование таких приютов, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство».