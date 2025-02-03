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Путин поручил выделить землю для строительства приютов для животных

19:20 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ и руководство российских регионов должны обеспечить выделение социальным некоммерческим организациям земельных участков для строительства приютов для животных. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, перечень публикует сайт Кремля.

К 1 июля поручено «обеспечить возможность предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для строительства, реконструкции зданий и сооружений, в которых размещаются приюты для животных».

Также кабмину и регионам поручено «разработать дополнительные меры поддержки, направленные на создание и функционирование таких приютов, и при необходимости обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство».

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