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Два человека ранены в результате стрельбы на вокзале в Париже

20:00 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека получили ранения в результате стрельбы на вокзале в Париже. Об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, стрельбу вели сотрудники службы транспортной безопасности.

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