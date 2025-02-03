Два человека ранены в результате стрельбы на вокзале в Париже
20:00 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два человека получили ранения в результате стрельбы на вокзале в Париже. Об этом сообщило агентство AFP.
По его данным, стрельбу вели сотрудники службы транспортной безопасности.
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