РФ считает неприемлемым желание США подмять под себя часть рынка нефти — Новак
20:40 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия считает неприемлемым желание новой администрации США подмять под себя часть рынка нефти неконкурентным путем, в том числе за счет снижения цен на нефть. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на комитете ОПЕК+.
«Мы сегодня испытываем новые вызовы уже со стороны новой администрации США с призывом к государствам ОПЕК снизить цены на нефть и неконкурентным путем, по сути дела, подмять под себя часть рынка», — сказал он.
«Считаем, что нам нужно, безусловно, в текущей ситуации сохранять полную приверженность нашему соглашению, принципам сделки ОПЕК+. Категорически неприемлемы попытки искусственного недобросовестного вмешательства в механизмы функционирования мирового нефтяного рынка», — добавил Новак.
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