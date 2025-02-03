РФ считает неприемлемым желание США подмять под себя часть рынка нефти — Новак

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает неприемлемым желание новой администрации США подмять под себя часть рынка нефти неконкурентным путем, в том числе за счет снижения цен на нефть. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на комитете ОПЕК+.

«Мы сегодня испытываем новые вызовы уже со стороны новой администрации США с призывом к государствам ОПЕК снизить цены на нефть и неконкурентным путем, по сути дела, подмять под себя часть рынка», — сказал он.

«Считаем, что нам нужно, безусловно, в текущей ситуации сохранять полную приверженность нашему соглашению, принципам сделки ОПЕК+. Категорически неприемлемы попытки искусственного недобросовестного вмешательства в механизмы функционирования мирового нефтяного рынка», — добавил Новак.