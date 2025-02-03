Евросоюз не сможет защищать себя без участия США — Рютте
21:20 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны — члены Евросоюза не смогут защищать себя без участия США. Такое мнение высказал генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Брюсселе.
«Предположение, что НАТО может существовать без США, — ошибочное по многим причинам. Европейская оборона без США не может существовать по многим причинам», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, «не пора ли ЕС создать собственную оборону без участия США».
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