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НОВОСТИ

Евросоюз не сможет защищать себя без участия США — Рютте

21:20 03.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены Евросоюза не смогут защищать себя без участия США. Такое мнение высказал генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Брюсселе.

«Предположение, что НАТО может существовать без США, — ошибочное по многим причинам. Европейская оборона без США не может существовать по многим причинам», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, «не пора ли ЕС создать собственную оборону без участия США».

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