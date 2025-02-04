Силы ПВО ночью уничтожили украинскую ракету «Нептун» над Азовским морем

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09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили украинскую ракету большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожена украинская управляемая ракета большой дальности „Нептун“ над акваторией Азовского моря», — сообщили там.