Трамп заявил, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины — пресс-пул

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Трамп выразил заинтересованность в получении украинских редкоземельных металлов в обмен на помощь США, отмечается в сообщении.