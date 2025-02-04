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ВС РФ охватывают Часов Яр, перейдя канал Северский Донец — Донбасс

10:20 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные охватывают город Часов Яр в ДНР, перейдя канал Северский Донец — Донбасс к северу от населенного пункта. Об этом ТАСС сообщили в Добровольческом корпусе в составе группировки «Юг».

«За период с 27 января по 2 февраля 2025 года Добровольческий корпус осуществил успешные наступательные действия на соледарском и часовярском направлениях. Продолжается охват Часова Яра подразделениями корпуса, которые перешли канал Северский Донец — Донбасс к северу от населенного пункта и двигаются в направлении села Майское», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на данных направлениях корпусу противостоят силы противника в составе 2 бригад и 13 батальонов.

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