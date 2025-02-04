Лидеры ЕС ищут способ удержать Трампа от вторжения в Гренландию — Politico
10:32 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прошедший в Брюсселе 3 февраля неформальный саммит ЕС был посвящен обсуждению путей предотвращения возможного нарушения суверенитета Дании со стороны США на фоне недавних заявлений нового американского президента Дональда Трампа о том, что Гренландия должна войти в состав его страны. Об этом сообщило европейское издание Politico.
По его информации, на брюссельской встрече главы государств и правительств стран ЕС «искали способ удержать Трампа от вторжения на территорию Дании», а также от введения импортных пошлин на европейские товары. «Когда против нас совершают несправедливые или произвольные действия, Европейский союз будет жестко реагировать», — приводит издание слова главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. В этой связи Politico также напоминает, что ранее Трамп не исключил использования военной силы для присоединения Гренландии к США.
Как пишет издание, лидеры ЕС «ясно дали понять», что не намерены поддаваться давлению Трампа по вопросу Гренландии. Так, глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что сохранение территориальной целостности Дании и ее суверенитета имеет важное значение для всех стран — участниц сообщества. В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, участвовавший в саммите, попытался «нейтрализовать угрозу» вторжения США на датскую землю, предложив обеспечить безопасность арктических территорий стран альянса путем размещения там его контингента. Предложение Рютте получило поддержку со стороны датского премьера Метте Фредериксен.
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