КНР вводит экспортный контроль за вольфрамом, теллуром и молибденом — Минкоммерции КНР

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай вводит экспортный контроль в отношении товаров, связанных с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием. Об этом заявило Минкоммерции КНР.

Решение принято «в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также в рамках выполнения международных обязательств, в частности [ядерного] нераспространения». Экспортеры должны будут получить лицензию в департаменте коммерции Госсовета.

Попавшие под экспортный контроль элементы лежат в основе ряда современных технологий, от возобновляемых источников энергии и бытовой электроники до военно-промышленной продукции. Вольфрам используется для производства полупроводников, бронебойных боеприпасов и радиационной защиты. Теллур применяют в производстве солнечных панелей. Висмут используется в ядерной промышленности. Молибден применяют в автомобилестроении и электронике, а индий — в области полупроводников и атомной сфере.