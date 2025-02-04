КНР вводит экспортный контроль за вольфрамом, теллуром и молибденом — Минкоммерции КНР
11:00 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай вводит экспортный контроль в отношении товаров, связанных с вольфрамом, теллуром, висмутом, молибденом и индием. Об этом заявило Минкоммерции КНР.
Решение принято «в целях защиты национальной безопасности и интересов, а также в рамках выполнения международных обязательств, в частности [ядерного] нераспространения». Экспортеры должны будут получить лицензию в департаменте коммерции Госсовета.
Попавшие под экспортный контроль элементы лежат в основе ряда современных технологий, от возобновляемых источников энергии и бытовой электроники до военно-промышленной продукции. Вольфрам используется для производства полупроводников, бронебойных боеприпасов и радиационной защиты. Теллур применяют в производстве солнечных панелей. Висмут используется в ядерной промышленности. Молибден применяют в автомобилестроении и электронике, а индий — в области полупроводников и атомной сфере.
НОВОСТИ
- 11:20 04.02.2025
- Поляки стали более негативно относиться к беженцам с Украины — опрос
- 11:05 04.02.2025
- Маск заявил, что в результате махинаций в правительстве США теряют $700 млрд в год
- 10:32 04.02.2025
- Лидеры ЕС ищут способ удержать Трампа от вторжения в Гренландию — Politico
- 10:20 04.02.2025
- ВС РФ охватывают Часов Яр, перейдя канал Северский Донец — Донбасс
- 10:05 04.02.2025
- Трамп распорядится о выходе США из СПЧ ООН, прекращении финансирования БАПОР — Politico
- 10:00 04.02.2025
- США следует наращивать давление на Иран — Рубио
- 09:32 04.02.2025
- Китай вводит пошлины в размере 10% на американскую нефть, 15% — на уголь и СПГ из США
- 09:20 04.02.2025
- Аш-Шараа заявил, что переходный период до организации выборов в Сирии займет до пяти лет
- 09:05 04.02.2025
- Трамп заявил, что США хотят получать редкоземельные металлы с Украины — пресс-пул
- 09:00 04.02.2025
- Силы ПВО ночью уничтожили украинскую ракету «Нептун» над Азовским морем
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать