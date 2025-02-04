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При атаке на школьный автобус в Запорожской области ВСУ использовали иностранный БПЛА

12:00 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при атаке на школьный автобус в Васильевском муниципальном округе Запорожской области, предварительно использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) иностранного производства. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

«При осмотре места происшествия были выявлены составные части беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, БПЛА иностранного производства, скорее всего, США. Более детально тип аппарата определят эксперты», — сообщили ТАСС там.

Утром 4 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об атаке украинского беспилотника на школьный автобус в Васильевском муниципальном округе. Пострадали водитель автобуса и пять детей.

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