Свыше 10 поездов дальнего следования задержаны в Ростовской области из-за снегопада

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше 10 поездов дальнего следования и 5 пригородных задержаны из-за непогоды и сильного снегопада в Ростовской области. Время задержек составило от получаса до двух часов, сообщается в официальном телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

«Сегодня, 4 февраля, начиная с 4:08 в связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад) в Ростовском регионе Северо-Кавказской железной дороги на время до двух часов оказались задержаны несколько поездов», — говорится в сообщении.

Среди задержанных поездов — № 102 Москва — Адлер, № 3 Кисловодск — Москва, № 101 Адлер — Москва и другие.