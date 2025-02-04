Свыше 10 поездов дальнего следования задержаны в Ростовской области из-за снегопада
12:05 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Больше 10 поездов дальнего следования и 5 пригородных задержаны из-за непогоды и сильного снегопада в Ростовской области. Время задержек составило от получаса до двух часов, сообщается в официальном телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
«Сегодня, 4 февраля, начиная с 4:08 в связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад) в Ростовском регионе Северо-Кавказской железной дороги на время до двух часов оказались задержаны несколько поездов», — говорится в сообщении.
Среди задержанных поездов — № 102 Москва — Адлер, № 3 Кисловодск — Москва, № 101 Адлер — Москва и другие.
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