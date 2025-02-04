0
0
149
НОВОСТИ

Свыше 10 поездов дальнего следования задержаны в Ростовской области из-за снегопада

12:05 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше 10 поездов дальнего следования и 5 пригородных задержаны из-за непогоды и сильного снегопада в Ростовской области. Время задержек составило от получаса до двух часов, сообщается в официальном телеграм-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

«Сегодня, 4 февраля, начиная с 4:08 в связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад) в Ростовском регионе Северо-Кавказской железной дороги на время до двух часов оказались задержаны несколько поездов», — говорится в сообщении.

Среди задержанных поездов — № 102 Москва — Адлер, № 3 Кисловодск — Москва, № 101 Адлер — Москва и другие.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 04.02.2025
Глава Минобороны Польши не может представить себе польские войска на Украине — ТВ
0
15
12:32 04.02.2025
Йенс Столтенберг станет новым министром финансов Норвегии — NRK
0
110
12:20 04.02.2025
Трамп уже прекратил поддержку военных действий на Украине, считает Орбан
0
133
12:00 04.02.2025
При атаке на школьный автобус в Запорожской области ВСУ использовали иностранный БПЛА
0
159
11:32 04.02.2025
Китай справедливо и обоснованно ответил на торговые пошлины США — посольство КНР
0
226
11:20 04.02.2025
Поляки стали более негативно относиться к беженцам с Украины — опрос
0
202
11:05 04.02.2025
Маск заявил, что в результате махинаций в правительстве США теряют $700 млрд в год
0
254
11:00 04.02.2025
КНР вводит экспортный контроль за вольфрамом, теллуром и молибденом — Минкоммерции КНР
0
260
10:32 04.02.2025
Лидеры ЕС ищут способ удержать Трампа от вторжения в Гренландию — Politico
0
319
10:20 04.02.2025
ВС РФ охватывают Часов Яр, перейдя канал Северский Донец — Донбасс
0
340

Возврат к списку