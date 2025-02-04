0
0
0
НОВОСТИ

В Нидерландах более 4 тыс. осужденных находятся на свободе из-за нехватки тюремных камер

17:12 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 4 тыс. осужденных в Нидерландах находятся на свободе из-за нехватки свободных тюремных камер. При этом в 1 158 случаях речь идет об уголовных делах с наличием жертв или пострадавших, следует из результатов анализа, проведенного телепрограммой EenVandaag.

По ее информации, за последний год число находящихся на свободе осужденных увеличилось в четыре раза. Как отметила государственный секретарь по вопросам юстиции и безопасности Ингрид Конради, в декабре 2024 года загрузка системы исполнения наказания королевства достигала 100% — ни в тюрьмах, ни в полицейских участках не было свободных мест для новых задержанных или заключенных.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 04.02.2025
Премьер Дании удовлетворена поддержкой стран ЕС по Гренландии
0
122
16:32 04.02.2025
Украине не хватает 3 млн работников, их придется завозить из Азии и Африки — эксперт
0
179
16:12 04.02.2025
Индия может выиграть от торговой войны США и Китая — СМИ
0
201
16:00 04.02.2025
Человек, убивший главу Федерации бокса ДНР, погиб в результате устроенного им взрыва
0
215
15:35 04.02.2025
Компания «РН-Пурнефтегаз» добыла 280-миллионную тонну нефти
0
233
15:32 04.02.2025
Давление в субботу в Москве может стать рекордным за все время метеонаблюдений — Вильфанд
0
285
15:12 04.02.2025
ВСУ потеряли до 345 военных, 2 танка и 27 бронемашин за сутки на курском направлении
0
294
15:00 04.02.2025
Россия в 2024 году сократила импорт семян почти в 2,5 раза — Минсельхоз
0
313
14:32 04.02.2025
Россия ответит зеркально на попытки Польши отобрать дипсобственность РФ — Песков
0
377
14:12 04.02.2025
Командование ВСУ переводит в пехоту около 50 тыс. военных всех родов войск
0
373

Возврат к списку