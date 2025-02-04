В Нидерландах более 4 тыс. осужденных находятся на свободе из-за нехватки тюремных камер

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 4 тыс. осужденных в Нидерландах находятся на свободе из-за нехватки свободных тюремных камер. При этом в 1 158 случаях речь идет об уголовных делах с наличием жертв или пострадавших, следует из результатов анализа, проведенного телепрограммой EenVandaag.

По ее информации, за последний год число находящихся на свободе осужденных увеличилось в четыре раза. Как отметила государственный секретарь по вопросам юстиции и безопасности Ингрид Конради, в декабре 2024 года загрузка системы исполнения наказания королевства достигала 100% — ни в тюрьмах, ни в полицейских участках не было свободных мест для новых задержанных или заключенных.