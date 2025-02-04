В Швеции в результате стрельбы у школы погибли около 10 человек

20:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около десяти человек погибли в перестрелке у школы в Швеции. Об этом сообщает полиция.

«В результате инцидента погибли около десяти человек. В настоящее время мы работаем над идентификацией. Общее число пострадавших на данный момент неизвестно», — говорится в сообщении.

На пресс-конференции представители полиции добавили, что стрелявший убит. Он действовал в одиночку, его мотивы неизвестны.