В Швеции в результате стрельбы у школы погибли около 10 человек
20:44 04.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около десяти человек погибли в перестрелке у школы в Швеции. Об этом сообщает полиция.
«В результате инцидента погибли около десяти человек. В настоящее время мы работаем над идентификацией. Общее число пострадавших на данный момент неизвестно», — говорится в сообщении.
На пресс-конференции представители полиции добавили, что стрелявший убит. Он действовал в одиночку, его мотивы неизвестны.
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