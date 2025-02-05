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НОВОСТИ

Виновные в совершенных USAID преступлениях должны понести наказание — Володин

10:20 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство США по международному развитию (USAID) в ходе своей работы участвовало в ряде преступлений. Виновные за их совершение должны понести наказание, чтобы подобное не повторилось, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Сегодня штаб-квартира агентства по международному развитию, расположенная в Вашингтоне, закрыта. Стоит вопрос о ликвидации USAID. Теперь важно, чтобы виновные за совершенные преступления понесли наказание и подобное не повторилось», — отметил Володин в своем телеграм-канале. Он также привел список преступлений против человечества, которые «значатся за USAID».

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