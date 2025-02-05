Новая попытка Трампа оказать давление на Тегеран провалится — глава МИД Ирана

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая попытка лидера США Дональда Трампа оказать максимальное давление на Иран завершится провалом, как и во время его предыдущего президентского срока. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«Максимальное давление — неудачный опыт, и повторная попытка приведет еще к одной неудаче», — указал он в эфире телеканала SNN, комментируя недавнее подписание Трампом указа о восстановлении максимального давления Вашингтона на Тегеран.