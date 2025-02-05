Руководство СДПГ не хотело выдвижения кандидатуры Шольца на пост канцлера ФРГ — СМИ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль неоднократно предлагал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу воздержаться от повторного выдвижения кандидатуры на этот пост. Об этом пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на совместное расследование с новостным порталом t-online.

По информации издания, Клингбайль как минимум дважды просил Шольца не делать этого. Лидер СДПГ принял во внимание обеспокоенность внутри партии и влиятельных земельных объединений социал-демократов, которые после распада коалиции «Светофор» (СДПГ, «зеленые», СвДП) в ноябре 2024 года ввиду низкого рейтинга канцлера внутри партии выступали за кандидатуру министра обороны Бориса Писториуса как самого популярного немецкого политика. Помимо Клингбайля, как отмечает газета, еще один сопредседатель СДПГ Саскиа Эскен и генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш пришли к выводу, что досрочные парламентские выборы вряд ли будут выиграны, если Шольц станет кандидатом на пост канцлера. Однако Шольц настоял на своем в ходе переговоров с председателями СДПГ.

После распада коалиции «Светофор» 6 ноября прошлого года руководство Социал-демократической партии Германии воздержалось от немедленного выдвижения Шольца кандидатом на пост канцлера. Это привело к многодневным, частично публичным дебатам о пригодности Шольца. В то время несколько политиков СДПГ прямо или косвенно высказались в поддержку Писториуса как кандидата на пост канцлера.

Как уточняет t-online, Клингбайль был не один по крайней мере на одной из встреч, на которых Шольцу рекомендовали не баллотироваться вновь на пост канцлера. 17 ноября, помимо Клингбайля, Шольца в канцелярии посетили Эскен и лидер фракции СДПГ в Бундестаге Рольф Мютцених. 15 ноября состоялось заседание исполнительного комитета СДПГ. По информации t-online, здесь также обсуждался вопрос кандидатуры в канцлеры, в частности сложная стартовая позиция с кандидатом Шольцем. Несколько участников, как подчеркивает портал, настаивали на том, чтобы обратиться к Шольцу, чтобы он уступил Писториусу.

Тем не менее правление Социал-демократической партии Германии единогласно решило выдвинуть Шольца своим кандидатом на эту должность 25 ноября. На съезде партии, который прошел 11 января, Шольц был утвержден кандидатом от СДПГ на пост канцлера ФРГ. Досрочные парламентские выборы в Германии намечены на 23 февраля. Шольц является главным соперником кандидата на пост канцлера ФРГ от ХДС/ХСС Фридриха Мерца.