Требования Зеленского дать Украине ядерное оружие «граничат с безумием» — Песков
13:05 05.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал требования Владимира Зеленского предоставить Украине ядерное оружие в количестве, достаточном для того, чтобы остановить Россию, «граничащими с безумием». Такое мнение он высказал журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.
«В целом подобные заявления и подобные высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия и так далее», — сказал Песков.
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