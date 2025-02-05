Требования Зеленского дать Украине ядерное оружие «граничат с безумием» — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал требования Владимира Зеленского предоставить Украине ядерное оружие в количестве, достаточном для того, чтобы остановить Россию, «граничащими с безумием». Такое мнение он высказал журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

«В целом подобные заявления и подобные высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия и так далее», — сказал Песков.